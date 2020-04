L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, pour son confinement, a choisi la partie orientale du littoral méditerranéen français, la Côte d’Azur ; plus précisément le Département du Var. L’ancien Chef d’état, selon des indiscrétions de la presse nationale, avait préféré, quitte à être forcé de rester chez soi, le faire dans un cadre idyllique et propice à la détente et à la relaxation : le manoir de la famille Bruni Tedeschi, au Cap Nègre, dans la commune du Lavandou.

Sarkozy hyperactif, même confiné…

Nicolas Sarkozy, avait su avec l’actuel locataire de l’Elysées, Emmanuel Macron, garder de bonnes relations et même de très bonnes. Au point de se voir plus régulièrement consulté par le jeune chef d’état, que son successeur François Hollande. Une qualité de « conseiller spécial » que selon la presse française, l’ancien chef d’état, avait su entretenir et conserver auprès du patron de La République en Marche ! Même en ces périodes de grandes crises sanitaires. Confiné, rapportait le magazine français, “Gala ” ce Lundi 20 avril, l’ancien président tenait à se tenir, physiquement, intellectuellement et professionnellement en alerte. « Exercices physiques », « lectures » et longues communications pour ses « activités professionnelles » tel était en substance, le menu des journées de Sarkozy dans son confinement en bordure de Mer au manoir Bruni Tedeschi, au Cap Nègre.

Battu en 2012, par François Hollande ; Nicolas Sarkozy, quittait le bureau présidentiel, et promettait de se retirer de la vie publique. Mais en 2014, il revenait à la politique et se faisait réélire à la tête de l’UMP, rebaptisé en 2015 ‘’Les Républicains’’. Vaincu à la primaire présidentielle du Parti en 2016, par François Fillon ; il décidait pour une seconde fois de se retirer de la vie publique. Mais très vite des scandales politico-financiers datant de son séjour à l’Elysées faisaient surface et l’ancien chef d’état et nombre de ses anciens collaborateurs s’étaient retrouvés dans le viseur de la justice française.

Confinement dans un manoir cosy

Le manoir Bruni Tedeschi, appartient à la famille l’ancienne première dame, la chanteuse Carla Bruni Sarkozy. Une solide maçonnerie construite entre 1934 et 1937 sur un promontoire rocheux à Cap Nègre sur la Riviera occidentale, par André Faraggi, un riche industriel italien et vendue aux Bruni Tedeschi en 1971. Deux virages encadrent sa façade sud, donnant à la résidence une allure de forteresse, mais avec vue imprenable sur la Méditerranée. La résidence dotée d’une dizaine de chambre à coucher, est située au cœur d’une pinède et à une vingtaine de minutes en barque de « fort de Brégançon » résidence officielle des présidents de la République.