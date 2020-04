Décédé ce mardi 31 mars 2020 d’une infection au coronavirus Covid-19, l’ancien président de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf, a été inhumé au cimetière de Yoff à Dakar le jour suivant. Ce dernier avait été interné au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann à Dakar suite à une contamination au coronavirus.

Une inhumation dans la sobriété

Mababa dit “Pape” Diouf a été enterré au cimetière musulman de Yoff ce mercredi 01 avril 2020 lors d’une cérémonie funéraire à laquelle seules six personnes ont été autorisées à assister selon seneweb. Un dispositif composé d’éléments de la police, des sapeurs-pompiers et des services d’hygiène à été déployé sur les lieux conformément aux directives des autorités informe la même source. Une cérémonie qui s’est tenue dans la sobriété dans le contexte actuel de crise sanitaire où les rassemblements sont strictement interdits.

Un hommage “mondial” prévu

Se confiant au journal Record, l’ancien footballeur Yatma Diop, ami du défunt journaliste considère que ce dernier aurait dû bénéficier d’obsèques de dimension nationale : “Pape Diouf méritait des obsèques nationales. Il devait être raccompagné dans sa dernière demeure par ses amis, sa famille et le monde sportif“. La famille du défunt continuera de recevoir les condoléances au téléphone selon le site officiel du groupe Walfadjri. La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, déclarait qu’un hommage d’ordre mondial sera rendu au défunt. La date et les détails de cet événement restent pour le moment non spécifié contenu du contexte sanitaire global.