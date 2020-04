Le directeur général de la Police Républicaine, le contrôleur général de Police Soumaïla Yaya a procédé à de nouveaux redéploiements au sein de son effectif. Neuf officiers subalternes de Police ont été déployés dans six commissariats d’arrondissement de la ville de Cotonou. Les différentes nominations sont relatives aux postes de Commissaire adjoint et commissaire d’arrondissement. Les six commissariats concernés sont ceux du 1er, 3ème, 5ème, 7ème, 9ème et 12ème arrondissement de Cotonou. Les nouveaux chefs de corps de la police républicaine doivent prendre service, précise le message radio téléphone-porté signé du Directeur Général, au plus tard le 06 Avril 2020.

A la direction départementale de la police républicaine du Littoral, Adjoint au commissaire du 1er Arrondissement, Lieutenant de Police Rodriguez Koffi Alexandre Augustin. Commissaire 3ème arrondissement, Capitaine de Police Hadonou Kodjo. Commissaire 5ème arrondissement, Capitaine de Police Sèmègan Merchrist Hervé Mevognon. Adjoint au commissaire du 5ème arrondissement, Lieutenant de Police Ahuitonon Yelome Flavienne.

Commissaire du 7ème arrondissement, Capitaine Assongba Joseph. Adjoint au commissaire du 7ème arrondissement, Lieutenant de Police Esse Thalès. Commissaire 9ème arrondissement, Capitaine de Police Akouegnon Afoudji Alexandre. Adjoint au commissaire du 9ème arrondissement, Lieutenant de Police Egnilomon Mamadou puis le Capitaine Adetayo Adegnika, nommé commissaire du 12ème arrondissement. Il est à noter qu’il y a eu également mutation à la tête de la direction départementale Littoral de la Police Républicaine.