GDIZ au Bénin : la ministre Shadiya Assouman lance un appel aux investisseurs chinois

Dans la matinée de ce jeudi 25 avril 2024, la ministre du Commerce et de l’Industrie du Bénin a procédé à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou à l’ouverture de la deuxième édition du forum de l’investissement Bénin-Chine. A cette rencontre qui a pour but de renforcer les liens de coopération économique entre le Bénin et la puissance asiatique, Shadiya Assouman a lancé un appel à l’endroit des investisseurs chinois.

L’autorité ministérielle en charge de l’Industrie et du Commerce au Bénin a notamment demandé à ces hommes d’affaires de venir investir dans ce pays d’Afrique de l’Ouest qui offre désormais un climat favorable aux affaires. Tout en se réjouissant de l’organisation de cette rencontre pour discuter une fois de plus du renforcement des relations entre le Bénin et la Chine, elle fait remarquer à l’assistance que, le tissu industriel béninois s’étoffe de plus en plus aujourd’hui avec des opportunités certaines. De façon assez claire, elle a fait référence à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé qui est depuis quelques années en plein essor.

« Le Bénin met progressivement en place des facteurs de production optimisées permettant aux investisseurs d’opérer dans un environnement compétitif et de rentabiliser leurs investissements. Un modèle existe déjà à Glo-Djigbé avec des impacts positifs qui sont énormes en terme d’emploi pour la jeunesse. Nous attendons impatiemment la Chine », a-t-elle déclaré lors de son discours.

Elle n’a pas manqué de noter que le modèle chinois inspire beaucoup le Bénin. Aussi, le Bénin voudrait-il s’en inspirer. « Après le premier forum tenu l’année passée, le présent forum est le deuxième et je voudrais espérer que nous allons franchir l’étape du premier pas et me permettre de rêver avec l’ensemble des béninois, d’un second pas plus concret à travers bientôt les réalisations des usines chinoises au Bénin », a-t-elle poursuivi.

Le forum de l’investissement Bénin-Chine qui en est à sa deuxième édition a pour principal but de promouvoir les investissements chinois au Bénin. La Sipi-Bénin Sa qui est chargée du développement de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz) est partenaire de l’organisation. En plus de cette structure, la rencontre est conjointement organisée par l’Agence de promotion des investissements et des exportations (Apiex), le Ministère des Affaires Étrangères, le Ministère de l’Économie et des Finances, la Chambre Nationale de Commerce et de l’Industrie du Bénin et le Conseil National du Patronat du Bénin.

Deux temps forts auront marqué cette journée de la deuxième édition du forum de l’investissement Bénin-Chine. Après les différents panels, il y a eu la signature du protocole d’Accord entre la China International Import Expo et la Chambre Nationale de Commerce et de l’Industrie du Bénin.