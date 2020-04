Afin d’éviter la propagation du coronavirus au Sénégal, les écoles et universités avaient fermé leur porte jusqu’au 06 Avril. Ainsi, lors du conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi 01 avril, le Ministre de l’Education nationale et le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur ont avancé l’idée de reporter les vacances jusqu’au 04 mai. Vœu accordé par au Président de la République, vue la situation actuelle du pays qui reste sous la menace du covid19 .

Vacances prolongées de quatre semaines

Le Sénégal vient d’enregistrer son premier cas de décès au covid19 avec la mort de Pape Diouf, ex président de l’Olympique de Marseille ce mardi. A ce jour, le pays compte 190 cas positifs au Covid-19 dont 45 ont été déclarés guéris et 143 malades sous traitement. Cette situation défavorable à l’apprentissage a poussé le Ministre de l’Education nationale et le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur de proposer au chef de l’État le report de la date d’ouverture des écoles et universités jusqu’au 04 Mai prochain. Le président a par ailleurs décidé d’accompagner les daaras modernes avec une aide à hauteur de 330 millions en denrées alimentaires.

Ce report nécessitera un réaménagement du calendrier scolaire dont les détails ne sont pas encore communiqués. Les universités avait déjà accusé plusieurs mois de retard avec des rentrées au mois de janvier passé pour certaines facultés. Cette difficulté est aussi présente dans certains collèges et lycées marqués par des grèves des enseignants depuis le début de l’année scolaire.