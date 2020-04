Hier lundi 20 avril, les députés ont examiné en procédure d’urgence et adopté le projet de loi portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut-Commissariat de la prévention de la corruption en République du Bénin. Le ministre de la justice qui était présent à l’hémicycle a confié à la presse parlementaire que cette loi est « d’une grande importance pour notre pays et pour le gouvernement du Président Patrice Talon qui a fait de la promotion de la bonne gouvernance un des piliers de son programme d’actions ».

« Cette loi permet de clarifier les missions de ce qui était l’autorité nationale de lutte contre la corruption » a-t-il poursuivi. En effet, selon ses explications, la clarification est liée à la mission de prévention. La lutte contre la corruption doit être séparée de la répression selon lui. « Sous ce rapport-là, il y avait un mélange de genre qui caractérisait les activités de l’Autorité Nationale de lutte contre la corruption » fait-il savoir.

Il sera « une personnalité d’une grande réputation morale et intellectuelle »

Le Haut-commissariat à la prévention de la corruption vient donc mettre fin à ce mélange. Il n’aura pour mission que la prévention, c’est-à-dire la sensibilisation contre la corruption, la vulgarisation des textes, les réflexions sur les actes et les comportements qui sont de nature à favoriser la corruption et qu’il faut à tout prix éradiquer. Ce Haut-commissariat à la prévention de la corruption sera incarné par « une personnalité d’une grande réputation morale et intellectuelle ».

Il « sera chargé d’animer l’organe et aura la responsabilité de conduire à la fois la réflexion et l’action de la prévention en ce qui concerne la lutte contre la corruption plutôt que d’avoir un organe collégial qui quelque fois se trouve engluer dans des conflits de personnes ». Pour rappel, l’Autorité nationale de lutte contre la corruption qui disparaît ainsi au profit du Haut-commissariat à la prévention de la corruption, était dirigée par le président du FONAC Jean-Baptiste Elias.