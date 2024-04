Syndicalistes arrêtés au Bénin : Réactions de Noël Chadaré et de Kassa Mampo

Suite à l’arrestation ce samedi 27 avril des Secrétaires généraux de la CSA-Bénin, Anselme Amoussou et de la CGT, Moudassirou Bachabi, des réactions fusent de toutes parts. Entre autres, on peut noter les déclarations qui ont été faites par leurs camarades Noël Chadaré de la COSI-Bénin et Nagnini Kassa Mampo de Cstb. Par le canal d’une déclaration audio qu’il a diffusé sur l’application de messagerie WhatsApp, le responsable de la Cstb a exigé la libération pure et simple des militants et responsables syndicaux arrêtés.

« Je proteste contre l’arrestation des camarades, des manifestants. Nous exigeons la libération immédiate des Secrétaires généraux de la CSA-Bénin, Anselme Amoussou et de la CGT, Moudassirou Bachabi », a-t-il déclaré dans sa note vocale. De son côté, Noël Chadaré a confié à la presse qu’il était au Commissariat Central de Cotonou où les responsables syndicaux et les manifestants ont été détenus. Ce responsable syndical indique qu’ils ont été empêchés de voir les personnes détenues au sein de l’unité de police. Il se serait donc retranché quelque part afin de lancer l’alerte et prendre également des dispositions pour trouver des avocats aux personnes arrêtées. « Nous allons informer la hiérarchie syndicale au plan international et cherchez des avocats pour les assister », a confié le Secrétaire général de la Cosi-Bénin.