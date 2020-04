Ce mardi, le président américain accusant l’OMS d’avoir “mal géré et dissimulé” la crise du nouveau coronavirus, en particulier l’éclosion initiale à Wuhan, en Chine ; annonçait qu’il suspendait le financement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour Beijing, étant donné le rôle stratégique de l’organisation dans la gestion de la pandémie, cette décision des USA, serait pour la lutte mondiale contre le nouveau coronavirus, extrêmement dommageable.

La Chine s’inquiète pour la lutte contre la crise

Les États-Unis sont le plus grand contributeur de l’OMS. Sur 196 pays, leur participation, qui se chiffrerait à plusieurs centaines de millions de dollars représenterait environ 15% du budget total de l’agence. Et c’était sans compter le financement annexe de plusieurs projets spéciaux. Récemment, Le président Donald Trump, revenant sur les accusations de Taiwan, avait accusé l’OMS de s’être infatuée à la Chine ; et dit être entrain de réfléchir sérieusement à une réduction de la participation de son pays. Mais lors d’un briefing à la Maison-Blanche ce mardi, le président américain déclarait que l’OMS « avait manqué à un devoir fondamental et devait être tenue responsable ». En conséquence, le président américain, décidait de la suspension du financement américain de l’Organisation mondiale de la santé en attendant qu’un examen soit effectué pour évaluer « le rôle de l’Organisation mondiale de la santé dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus ».

Pour Beijing, particulièrement concerné par ce retrait des USA, puisque l’Organisation semblait payer les frais des relations tendues entre les deux puissances ; cette décision américaine était inopportune. La Chine, par la voix de Zhao Lijian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, avait tenu à exprimer « sa profonde inquiétude », eu surtout égard au « rôle irremplaçable dans la crise mondiale de santé publique » que jouait l’OMS. Pour Zhao Lijian, le professionnalisme et la qualité des services offerts par l’Organisation ne pouvaient en aucun cas être remis en cause et que la « La décision des États-Unis » n’aurait pour conséquence que de nuire « à la coopération mondiale de lutte contre l’épidémie ».