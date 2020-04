Le cardinal George Pell, le plus haut catholique d’Australie et ancien contrôleur financier du Vatican, était condamné en décembre 2018 pour cinq chefs d’accusation. La Justice australienne avait reconnu le prélat coupable d’avoir abusé sexuellement de deux garçons de chœur de 13 ans dans la sacristie, après la messe solennelle du dimanche alors qu’il était archevêque de Melbourne en 1996. Ce Mardi, la Haute Cour d’Australie à Brisbane, acquittait le prélat de toutes les charges à son encontre.

George Pell, libre

Le cardinal condamné en première instance à une peine de six années d’emprisonnement avec une clause de non probation avant trois ans, avait fait appel de la décision en 2019. Un procès en appel que le prélat devait perdre, deux des trois juges ayant siégé avaient voté pour le maintien de sa condamnation. Selon l’avocat de Pell, Bret Walker, cette décision aurait été influencée par le visionnement du témoignage de l’une des « victimes » du Cardinal. Une procédure inhabituelle, puisque la règle voulant que les magistrats ne statuassent que sur la bases de simples transcriptions. Convaincu de l’innocence de son client Me Walker, avait saisi la Haute Cour de justice, pour qu’elle casse la décision de la Cour d’appel.

Et après deux jours d’intenses arguments juridiques des avocats du Cardinal et des procureurs de Victoria, La Haute Cour de Justice d’Australie statuait qu’il avait bel et bien un « doute raisonnable » que le prévenu ait pu ne pas commettre les crimes qu’on lui reprochait. Selon la Haute Cour, les juges de la Cour d’appel de Victoria « n’avaient pas abordé la question de savoir s’il restait une possibilité raisonnable que l’infraction n’ait pas eu lieu » surtout qu’en première instance « le jury, agissant rationnellement sur l’ensemble de la preuve, aurait dû entretenir un doute quant à la culpabilité du requérant à l’égard de chacun des infractions pour lesquelles il a été condamné ». De fait, la condamnation du Cardinal était annulée et ce mardi le prélat quittait la Prison de Barwon, il y avait passé plusieurs mois.