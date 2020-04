La Trump Organization, le conglomérat du président américain Donald Trump qu’il a cédé à ses enfants après son accession au fauteuil présidentiel, serait actuellement en difficulté, selon le New York Times. D’après le média, le groupe de société aurait contacté la banque allemande Deutsche Bank, en fin du mois de mars, afin de négocier un potentiel report de certaines échéances de remboursement.

En effet, la Deutsche Bank a été souvent tenue pour la seule grande institution financière à continuer à prêter à Trump Organization en dépit des dépôts de bilan en série. Selon le quotidien, le conglomérat des Trump reste devoir encore pour l’heure à la banque allemande, des centaines de millions de dollars.

”Le monde entier collabore tandis que nous combattons cette épidémie”

Par ailleurs, la Trump Organization a pris également contact avec le comité de Palm Beach toujours dans l’intention de voir, si le comité pouvait suspendre le payement du loyer de l’espace qu’occupe, le Trump International Golf Club, un établissement qui occupe un espace de plus de 120 hectares avec 27 trous et un club house. Le groupe dont l’activité principale est la promotion immobilière, subit actuellement tout comme la majorité des sociétés d’installations hôtelières ou de loisirs, les conséquences des mesures de restriction mises en place par le gouvernement à cause de la pandémie du coronavirus.

« Ces jours-ci, tout le monde travaille ensemble… Les locataires avec les propriétaires, les propriétaires avec les banques, » a affirmé dans une déclaration Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization. « Le monde entier collabore tandis que nous combattons cette épidémie, » a-t-il ajouté.