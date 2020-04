Les États-Unis continuent d’être tourmenté par la pandémie du Coronavirus. La nation la plus puissante du monde est la plus impactée par le Covid-19. Plus de 50000 morts ont été enregistrés aux USA depuis le début de la pandémie. Personne n’aurait imaginé que les États-Unis, avec leur puissance phénoménale allaient être pris de court par la maladie qui a contaminé des millions de personnes à travers le monde. Aux États-Unis, la situation est vraiment complexe, l’économie est au plus bas depuis de nombreuses semaines et les perspectives ne sont pas du tout rassurantes.

Des millions d’américains se sont inscrits au chômage car plusieurs secteurs d’activité ont carrément arrêté toutes activités. Vu que l’économie est au ralentie, les américains sont de plus en plus inquiet face à une éventuelle pénurie de produits de première nécessité, notamment les denrées alimentaires comme la viande de bœuf. Les américains sont les plus grands producteurs et consommateurs de viande de bœuf au monde, ce secteur vital est donc frappé de plein fouet par la pandémie du Coronavirus.

Malgré le Covid-19, il faut assurer la chaîne d’approvisionnement

Pour parer à toute éventualité, le président américain Donald Trump a pris les choses en main en signant ce mardi 28 Avril un décret ordonnant aux producteurs de viande de maintenir leur activité. D’après un communiqué de la maison blanche, ce décret va assurer un approvisionnement ininterrompu en bœuf, porc et volaille aux Américains. Il ressort également que les premières autorités vont s’engager à offrir des équipements de protection pour les employés du secteur de la filière bovine.

De leur côté, les acteurs de la filière demandent à ce que le gouvernement prenne une batterie de mesures pour les accompagner afin de limiter les risques de contamination au Covid-19. Rien que la semaine dernière, de grands abattoirs du pays avaient annoncé leur fermeture craignant pour la santé de leurs employés.