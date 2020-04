Les propos racistes du Professeur Jean-Paul Mira, au sujet d’un vaccin test contre le Covid-19 en Afrique suscitent toujours la polémique et l’indignation. La superstar ivoirienne Didier Drogba a aussi manifesté sa colère par une publication sur sa page Facebook ce vendredi. ”L’Afrique n’est pas un laboratoire. Je dénonce vivement ces propos graves, racistes et méprisants !” s’est indigné l’ancien capitaine de l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire. Qu’il vous souvienne que le professeur Mira a tenu le 1er avril sur la chaîne LCI des propos provocateurs en l’endroit des africains en suggérant la faisabilité d’une ”étude en Afrique où il n’y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation…” pour tester un vaccin pour le nouveau Coronavirus. Face ces propos outrageant le vieux éléphant est bien sorti de sa réserve.

Drogba bon défenseur de la terre de ses aïeux

Face à ce dangereux virus et aux graves allusions sur le plateau télé français, Didier Drogba n’a pas pu garder le silence. Tout d’abord, il a indiqué dans sa publication que l’Afrique n’est pas un Laboratoire et a dénoncé ses propos qu’il traite de racistes et méprisants. En effet, l’Afrique compte environ 300 décès des suites de contamination au COVID-19.

La France, le pays de ses deux éminents Professeurs en médecine, a déjà enregistré plus 6 500 morts. Ainsi Didier Drogba n’entend pas que la population de son continent aussi pauvre soit-elle, soit prise comme cobaye. Il a, à la fin de son texte, invité les dirigeants africains à tout faire pour éviter ce projet qu’il traite de complots abominables. En côte d’Ivoire, la pandémie de Covid-19 a déjà fait 01 décès avec 218 contaminés.