Une situation de crise s’est déclarée au niveau du Club des Investisseurs Sénégalais dirigé par Babacar Ngom suite à la publication de la motion de soutien à la start-up Akilee dans son différend avec la société nationale de distribution de l’électricité, SENELEC. Une série de démissions a été enregistrée auprès des membres du club dont une grande partie reproche à monsieur Babacar Ngom d’avoir décidé de manière unilatérale la publication de la motion.

“Je reconnais mon erreur et demande pardon”

Le directeur du Club des Investisseurs sénégalais a été largement critiqué par les membres suite à la sortie de la motion de soutien qui avait provoqué la réaction de la SENELEC. Cette dernière dans un communiqué avait accusé le Club des investisseurs d’avoir pris position dans ce différend sans avoir auparavant consulté les deux parties. Du côté des membres du club, le directeur de la société de gardiennage Sagam et des stations d’essence Elton, monsieur Abderrahmane Ndiaye, Thiaba Camara Ndiaye (experte financière) et Khadim Kébé (Administrateur Directeur général de Focus SA) entre autres avaient présenté leur démission. “Monsieur le Président et Monsieur le Directeur exécutif, quand est-ce que cette motion a été discutée et par quelle instance de notre organisation ?” avait réagi un membre du club.

Dans un poste sur facebook, Babacar Ngom, directeur de la plus grande firme avicole du pays, a tenu à présenter ses excuses après avoir reconnu “ses erreurs” concernant la démarche de prise de décision sur cette affaire. Ce dernier explique avoir été animé par le désir d’apporter soutien à “de jeunes compatriotes” qui sont pour la plupart des membres du club. Babacar Ngom reconnait néanmoins une “Erreur sur le fond comme sur la forme“. Ce dernier poursuit : ” Sur le fond, je ne connais pas les termes du contrat liant AKILEE à la SENELEC et sur la forme nous n’avions pas consulté tous les membres (…) Je voudrais, humblement, sincèrement reconnaître, ici et maintenant, mon erreur et présenter mes excuses à tous ceux que cela a dérangé, déplu ou agacé“.