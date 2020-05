Une annonce concernant la délivrance de casiers judiciaires en ligne a été largement saluée et diffusée à travers les réseaux sociaux. Les auteurs proposent une livraison du document en question à travers la plateforme “samacasierjudiciaire.com” en 48 heures. Le Ministère de la justice a publié un communiqué pour signaler les agissements de ces “faussaires” et informer que l’autorité judiciaire n’est pas associée à cette activité proposée en ligne.

Des arnaqueurs selon le communiqué du Ministère

A travers son communiqué, le Ministère de la Justice décline tout partenariat avec les propriétaires de la plateforme comme affirmé par ces derniers à travers les différentes annonces diffusées dans les média sociaux et autres plateformes de communication. Une activité frauduleuse selon le communiqué qui annonce des actions prochaines afin d’y mettre un terme. “Ce site n’est rien d’autre que de l’arnaque et c’est pour soutirer à d’honnêtes citoyens leur argent” peut on lire dans la note du Ministère de la Justice qui précise que le la délivrance du casier judiciaire est un processus légalement encadré.

Pour rappel le Ministère de l’Éducation annonçait il y a trois jours une plainte contre X après la publication d’un communiqué datant du 28 avril dernier. Les auteurs du document en question annonçaient la reprise des cours le 04 mai prochain. Information démentie par le Ministère : “pour faux et usage de faux et face à la recrudescence de ce type de documents, le ministre de l’Éducation nationale se réserve le droit de porter plainte contre X et de saisir toutes les juridictions compétentes afin que pareille forfaiture ne se reproduise” peut-on lire dans le communiqué. La crise sanitaire actuelle favorise le traffic dans les réseaux sociaux. Une occasion pour les cybercriminels de mettre en place tout type de procédé.