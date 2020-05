Le sénégalais Pathé Ndiaye associé à Faty Moussa, se sont engagés à confectionner et à distribuer gratuitement des masques en tissu africain à Paris. Les habitants du 18ème arrondissement se sont rendus en nombre dans la boutique “Barakatou” de Moussa Faty, spécialisé de la vente de tissu Africain, pour bénéficier de cette offre. En cette période de pandémie, le port du masque est devenu une obligation pour se prémunir du covid19 dans plusieurs pays comme la France.

400 masques déjà distribués gratuitement

A paris, dans le 18ème arrondissement, on observe une longue file d’attente devant la boutique “Barakatou”. Le gérant Faty Moussa a lancé une opération de distribution gratuite de 500 masques en tissu africain dont 300 pour adultes et 200 pour enfants. Généralement ces masques sont vendus aux alentours de 5 euros informe TV5monde dans son reportage. Ainsi, Pathé Ndiaye souligne que “l’objectif est d’équiper un maximum de personnes dans la limite du possible“. Il informe que 400 masques ont été déjà distribués aux pompiers et aux policiers.

Dans ce même ordre d’idée des tailleurs du Sénégal se sont aussi lancés dans cet élan. Le pays compte 300 000 artisans tailleurs et assurent le plus souvent la confection de vêtements au pays de la téranga. C’est à l’image du collectif des créateurs, Atelier 221 fondé par la styliste Touty Sy en collaboration avec Sophie Gueye de l’association sénégalaise Les Racines de l’espoir. Une campagne de distribution de masques en tissus aux personnes vulnérables est depuis lors lancée. L’objectif est de doter chaque sénégalais de masque en tissu lavable.