Deux hommes forts du régime Wade cités dans l’affaire de trafic de faux billets, qui défraie la chronique depuis quelques heures, ont tous deux nié les faits. Farba Senghor et Pape Diop ont tous démenti leur implication dans cette affaire de trafic qui s’élève à plus 1200 milliards de francs CFA. C’est par une note que Farba a apporté son démenti. « Ces accusations sont gratuites et cela ne ressemble pas à Farba Senghor. Il s’agit là d’une pure invention doublée d’un gros mensonge tendant à jeter l’opprobre sur ma personne pour des raisons que j’ignore” a expliqué l’ancien ministre. Avant d’indiquer qu’il n’a aucune relation avec les mis en cause ni avec leurs proches. En effet, dans cette affaire l’un des mis en cause avait évoqué l’implication de ces deux hommes forts du règne de Wade.

Du côté de Pape Diop même son de cloche. Il a aussi clamé son innocence et dit n’être associé ni de près ni de loin à cette affaire rocambolesque. Dans un communiqué, il dit être surpris et profondément choqué que son nom soit cité dans cette affaire qu’il a découvert en même temps que tout le monde dans la presse de ce matin. Après avoir balayé du revers de la main ces soupçons qu’il juge légères; il dit être prêt à se mettre à la disposition de la justice pour laver son honneur.

Des allégations fantaisistes

Pape Diop a fait savoir que c’est l’un des mis en cause qui, à bout d’argument devant les enquêteurs, aurait cité son nom. « Je suis d’autant plus choqué que je trouve très léger le prétexte invoqué pour me citer dans l’affaire. Il semblerait en effet que c’est l’un des mis en cause qui aurait dit simplement un jour à l’un de ses acolytes que les billets à laver m’appartiendraient ainsi qu’à Farba Senghor » a révélé Pape Diop. Selon ce dernier, c’est une déclaration farfelue qui tend à ternir son image. Ainsi, il dit être prêt à poursuivre l’affaire jusqu’au bout afin de laver son honneur. Et au sujet de l’enquête en cours ” je me tiens personnellement à la disposition de la section de recherches de la gendarmerie qui pourra, le cas échéant, m’entendre pour voir si j’ai pu avoir un lien quelconque avec cette bande de malfaiteurs” a-t-il ajouté.

Du côté de Farba c’est l’indignation. Il prend aussi son implication dans cette affaire soulevée par l’un des mis en cause, pour une accusation gratuite. “Peut-être que mes interventions médiatiques jugées le plus souvent très pertinentes dérangent-elles quelque part ? ” s’interroge celui qui prétend être un homme honnête, digne et endurant qui ne sera jamais auteur de trafic illicite, de détournement ou d’une quelconque affaire louche. Et pour faire taire toute soupçon, Farba dit qu’il n’a jamais aucun contact physique ou téléphonique avec les mis en cause ou leurs proches. Quant à l’ancien président du Sénat, leur dernier contact remonte à plusieurs mois c’est-à-dire depuis le décès de son chef de Cabinet Taya Samb a-t-il clarifié.