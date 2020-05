Invité ce jeudi 21 mai sur les ondes de la Radio Futur Média (Rfm), le directeur de la SUMA Assistance, Babacar Niang avait élevé la voix contre ce qui selon lui est une impartialité dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 de la part du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Ce dernier a dénoncé un “manque d’implication” des structures sanitaires privées dans les interventions médicales contre le coronavirus.

Babacar Niang : “nous ne sommes pas impliqués”

“40% des activités médicales sont gérées par les privés, malheureusement aucun médecin ne peut faire un test de Covid-19. Je ne sais pas si le mot est faible mais on est amputés à la fois dans notre profession et dans notre liberté de choix” avait souligné le directeur de la SUMA Assistance. Babacar Niang qui estime que le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale devrait impliquer les structures sanitaires privées dans le traitement du coronavirus poursuit : “Et le plus grave, c’est la liberté de soins du patient. Ce dernier a le droit de choisir quel est le médecin qui doit le soigner, il a le droit de savoir les laboratoires qui doivent faire ses tests“.

Le Ministère annonce des concertations

Suite à cette revendication, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale n’a pas tardé à réagir à travers son chef de cabinet le docteur Aloyse Wally Diouf. Ce dernier annonce en effet une concertation prochainement avec les structures sanitaires privées. “Des concertations seront faites pour les associer à cette lutte contre la Covid-19” a déclaré ce dernier avant de poursuivre : “Nous allons rendre compte aux autorités et très prochainement nous reviendrons vers eux pour donner des solutions aux difficultés auxquelles ils font face“. Le Sénégal compte 2812 de cas de contamination, Dakar et Touba restent les villes les plus touchées. 33 morts sont enregistrés à cette date.