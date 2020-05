Issu de la famille des tiliaceae, Grewia bicolor encore dénommé kel en wolof ou kéli en Peuhl est un arbuste ou petit arbre tropical à plusieurs tiges pouvant atteindre jusqu’à 9 m de haut. Il est très répandu partout en Afrique. Dans les zones sèches d’Afrique tropicale, dans toute la zone soudano-sahélienne depuis le Sénégal jusqu’à l’Erythrée, l’Ethiopie et la Somalie, en passant par le Bénin et du Togo à travers l’Afrique orientale jusqu’à la Namibie, le Botswana, l’Afrique du Sud et le Swaziland. On signale le grewia bicolor aussi dans d’autres régions chaudes du globe.

Son écorce garde un bel aspect lisse avec une couleur grise, qui devient gris foncé avec des fissures profondes se décollant en lanières avec l’âge un peu comme chez l’eucalyptus avec son tronc. Ses feuilles de couleur verte sont alternes, simples et elliptiques ou ovales avec un apex effilé ou arrondi. Et ses fleurs bisexuées gardent un bel aspect avec la couleur jaune. L’intérêt de cet arbuste pas très connu de tous est l’utilité de l’ensemble de sa constitution végétale. Les feuilles, son écorce, ses racines, ses fruits, ses tiges et son tronc sont tous utiles. Rien ne se perd sur le grewia bicolor.

Fruits du kell : du jus, des repas et d’autres propriétés

Les fibres de l’écorce de Grewia bicolor servent à faire des cordages et sont également tissées. Les feuilles riches en fibres, protéines, glucides se consomment fraîches ou sèches. La pulpe des fruits est charnue, sucrée et farineuse selon certaines papilles. Les fruits de couleur brun rougeâtre ou orange et noir à maturité, se consomment à l’état frais en jus de fruit, en fruit simplement ou séché comme une friandise. Ils attirent les oiseaux qui en raffolent. Les femmes l’ajoutent comme un secret de cuisine dans certaines bouillies. À l’état fermenté on en fait de la bière et si le produit fermenté est distillé on peut en obtenir une liqueur. Sinon les fruits ou l’écorce du kel sont compatibles avec d’autres céréales de base pour la bière. Par exemple au Burkina Faso, les fibres de l’écorce ou des feuilles sont intégrées à la préparation de la bière de sorgho pour l’éclaircir et enlever l’amertume. D’ailleurs, l’écorce du kel sert à clarifier l’eau trouble ou boueuse. Les feuilles du kel possède la propriété mucilagineuse telle que le gombo et sont utilisées comme liant dans les sauces sinon à l’état frais, les feuilles en infusion font de bons thés. Par ailleurs il y a d’autres usages où ces feuilles fraîches ou une fois réduites en cendre sont intégrées dans la composition de savon ou pour effectuer la lessive des vêtements.

Portefeuille large d’applications en médecine traditionnelle

L’écorce de ce ligneux fourrager comme son bois a des propriétés anti-inflammatoires, anthelminthique, antiasthéniques exploitée comme vermifuge, contre les inflammations intestinales (diarrhée chronique par exemple), diurétique et laxatif (Chinsembu et Hedimbi, 2010). Les racines aident au traitement de furoncles et les plaies, les et la syphilis. D’ailleurs au Kenya, l’écorce broyée est appliquée sur les parties qui démangent (la gale par exemple) ou les lésions pustuleuses de la peau tandis qu’en Tanzanie elle est mâchée et mise en application sur les blessures. Une décoction des feuilles du kel est utilisée en eau de bain contre les douleurs et après frottement du patient avec le jus tiré des racines pilées on peut approfondir le traitement comme dans le cas des jambes enflées. L’infusion des racines du kel est utilisé dans certaines régions africaines contre la stérilité féminine ou en cas de retard dans l’expulsion du placenta. Au Sénégal, une macération ou une décoction de l’écorce est réputée avoir des propriétés de dopage car elle fournit une sensation enivrante et tranquillisante. Effectivement c’est un puissant défatiguant et tranquillisant apprécié pour son effet de relaxation musculaire. L’infusion froide de racines est recommandée pour aider le traitement de l’anémie, du rhume, même les morsures de serpents, les maladies mentales et les troubles dus à la hernie. Grewia bicolor est aussi utilisée en médecine vétérinaire car ls animaux domestiques peuvent consommer aussi ces feuilles. En cas d’asthénie sexuelle, il est recommandé de boire un grand verre de 25cl 3 fois par jour 150g de la tige trempée dans 2l d’eau (Gbodossou Erick, 2012).

Un bois suffisamment résistant

Le bois de grewia bicolor a de bonnes caractéristiques. Il est dur et résistant. Même ses jeunes branches possèdent une bonne élasticité appréciée. Pour cette propriété, le bois de grewia bicolor est exploité comme combustible (allume-feu, bois de feu, charbon de bois), en construction (poteaux, poutres, etc.), en sculpture et la fabrication d’autres articles en ébénisterie tels que des outils ou des manches comme : des houlettes de berger, de cannes (de marche), d’arcs, même de flèches, hampes de sagaies, massues, râteaux, armatures, bols, planches etc. Les tiges par exemple permettent de confectionner des cadres pour des tableaux, des paniers tressés. Toutefois, l’arbre du grewia bicolor est ornementale en plus de fournir un ombrage très apprécié sous les tropiques.