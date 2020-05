Depuis quelques jours, le trafic aérien mondial est en stand-by et pour cause la pandémie du coronavirus fait rage. Même si certaines compagnies se préparent pour reprendre les vols, la compagnie South African Airways (SAA) ne pourra pas faire de même. Ce vendredi 1er mai, le gouvernement sud-africain a annoncé la création d’une nouvelle compagnie en lieu et place de South African Airways qui est dans un état comateux depuis quelques années. La compagnie a une dette évaluée à près de 10 milliards de rands obligeant l’Etat a fait des apports énormes (20 milliards de rands d”apports en trois ans) sans bénéfices.

L’Etat avait été contraint d’enclencher une procédure de redressement en décembre 2019. Le sort de la compagnie créée en 1934 a été définitivement scellé en avril passé quand le gouvernement a refusé de lui apporter une aide de 10 milliards de rands (500 millions d’euros). À l’instar des autres Etats africains, l’Afrique du Sud continue la lutte contre la pandémie du coronavirus, avec des conséquences économiques. Selon les prévisions du Fond Monétaire International (FMI), la croissance économique sud-africaine pourrait dégringoler à -5,8%, la pandémie de coronavirus étant passée par là.

Ce ne sera pas l’ancienne SAA

Le Ministère des Entreprises Publiques a indiqué dans un communiqué qu’une nouvelle compagnie aérienne plus dynamique sera créée et “Les parties prenantes …se sont mises d’accord sur une vision et une stratégie à long terme” . ”Ce ne sera pas l’ancienne SAA mais le début d’un nouveau voyage vers la constitution d’une nouvelle compagnie restructurée qui sera le nouvel étendard de l’Afrique du Sud” a expliqué le ministère. South African Airways emploie plus de 5.200 salariés et au sujet de leur situation, la transition vers la nouvelle compagnie pourrait exiger des sacrifices” a précisé le communiqué. Même si le continent africain est celui le moins touché par la pandémie de Coronavirus 1.689 décès confirmés, l’Afrique du Sud est l’Etat le plus touché, sur les 54 que compte le continent. Le pays de Ramaphosa a, à lui seul, enregistré plus de 5950 cas de Covid-19 dont 116 décès. Toutefois, le 1er mai, les mesures de confinement ont été assouplies et des milliers de travailleurs ont pu reprendre le travail tout en observant les conseils sanitaires.