Dimanche, l’armée vénézuélienne a confirmé avoir réussi à déjouer une attaque maritime, imputée à la Colombie. Huit personnes, qualifiées de terroristes par le pouvoir Maduro, ont trouvé la mort au cours de cette opération. Une information confirmée par le ministre de l’Intérieur Nestor Reverol, qui a accepté de fournir plus d’explications au sujet de ces événements.

Selon l’Intérieur, les mercenaires colombiens seraient entrés au pays dans la nuit de samedi à dimanche, en arrivant par Macuto, situé l’État de La Guaira. Selon ce dernier, ces hommes armés auraient tenté d’abattre les dirigeants du gouvernement en parcourant la centaine de kilomètres qui relie Macuto à Caracas. Toutefois, ce coup d’État aurait été déjoué grâce notamment aux forces armées et aux forces spéciales de la police vénézuélienne.

Maduro accuse la Colombie et les USA

Diosdado Cabello, numéro deux du gouvernement Maduro, a ajouté plus tard que des armes ont été saisies alors que deux hommes ont également été arrêtés. Une attaque induite à la Colombie, avec qui les relations ne cessent de se dégrader. Toutefois, Caracas soupçonne Washington d’avoir joué un rôle dans cette affaire, accusant notamment la DEA, l’agence antidrogue américaine, d’avoir orchestré cette opération.

Une lutte toujours incertaine

Le pouvoir chaviste, toujours en place, ne cesse d’accuser ses voisins de vouloir le renverser, avec notamment l’appuie américain. Depuis plusieurs mois, Washington comme Bogota soutiennent Juan Guaido, chef de file de l’opposition, comme étant le président par intérim du Venezuela, avant que des élections libres ne soient organisées. Maduro lui, reste soutenu par la Chine, la Russie et Cuba qui voient d’un mauvais œil son possible départ. Pour rappel, le Venezuela est également frappé par une violente crise économique et sanitaire, qui plonge des millions de personnes dans une situation d’extrême pauvreté. Des centaines de milliers de locaux ont également fuit le pays afin de se rendre dans d’autres nations, telles que le Brésil ou la Colombie, afin de trouver du travail et fuir la misère ambiante.