Depuis l’avènement au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a redéfini sa politique diplomatique. Le Pays des Hommes Intègres a notamment pris ses distances avec la France et a privilégié un rapprochement avec la Russie. Confronté à une grave crise sécuritaire depuis plusieurs années maintenant, le Burkina Faso cherche à diversifier ses partenariats pour relever ses nombreux défis. Il ya quelques semaines, les autorités de la transition ont décidé de renouer les liens diplomatiques avec la Corée du Nord et développer un nouvel axe stratégique avec Pyongyang.

Ouagadougou collabore également avec la Turquie dans le domaine de l’armement militaire avec l’acquisition de drones Bayraktar TB2. Dans la dynamique de recherche de nouveaux partenaires, le Premier ministre burkinabè, Apollinaire, Kyelem de Tambèla s’est envolé pour le Venezuela où il a atterri ce 09 mai à Caracas. À sa descente d’avion, le chef du gouvernement burkinabè a été accueilli par Ivan Gil, ministre en charge des affaires étrangères du Venezuela et de Yuri Pimentel, vice ministre en charge de l’Afrique. Durant son séjour au Venezuela, Apollinaire Kyelem de Tambèla va s’atteler à renforcer les liens de coopération entre le Burkina Faso et le Venezuela dans des domaines comme l’Agriculture, l’exploitation des ressources minières, l’enseignement de base et supérieur, la santé, la culture et la défense.

Le pouvoir d’Ibrahim Traore semble donc s’assumer complètement en nouant des partenariats avec des pays qui font l’objet de sanctions internationales. Le Pays des Hommes Intègres est dans une situation difficile et les dirigeants actuels mettent les bouchées doubles pour trouver des solutions qui seront à mesure de remettre le pays sur les rails. Les autorités de la transition continuent de prospecter au niveau de la communauté internationale pour trouver des partenaires et on assistera sans doute dans les jours à venir à la signature de nouveaux accords de partenariats avec d’autres pays.