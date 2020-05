L’intersyndicale de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna) est montée au créneau pour dénoncer une “commande nébuleuse” en équipements médicaux du Ministère de la Santé et de l’action sociale dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 à travers un communiqué publié sur dakarpresse. La Pna interpelle le chef de l’Etat sur cette commande qui serait faite par le ministère par le biais d’un privé ainsi que sur la situation financière de l’intersyndicale. Le Ministère a tenu à apporter un démenti.

Une commande de deux milliards de francs CFA

“Des partenaires sociaux de la Pharmacie nationale d’approvisionnement apprennent, à travers la presse, la réception d’une commande de deux milliards (2 000 000 000 FCFA) de francs CFA par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Une commande nébuleuse auprès d’une personne jamais connue dans le matériel médical au Sénégal” dénoncent les membres de la Pna dans le communiqué. L’intersyndicale de la Pharmacie précise avoir déjà effectué des commandes pour les mêmes produits : masques, charlottes, thermo Flashs, Epi, casaques, gants entre autres. Un stock estimé à un milliard de francs CFA serait déjà arrivé alors qu’une autre commande d’une valeur de deux milliards de francs CFA serait en route selon le communiqué. Une situation qui constituerait une menace pour la stabilité financière de la Pna.

Le Ministère de la Santé clarifie sa position

Les membres de la Pna interpellent ainsi le président de la république sur la situation financière de l’intersyndicale : “la Pna est presque à genou du fait des créances de la dialyse, de la division Sida, de la Direction de la prévention (Dp), de celles des hôpitaux (dépôts vente) et des districts sanitaires (Jegesi Naa, Yeksi Naa)”. Une source proche Ministère de la Santé et de l’Action Sociale rapportée par seneweb, précise toutefois que les marchés en question ont été attribués dans la transparence et en toute légalité. Pour cette dernière, “le ministère n’a pas une obligation de passer par la Pna. Cette structure est partie intégrante du ministère de la Santé et de l’Action sociale”.