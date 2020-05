LONDRES, Royaume-Uni, le 30 Avril 2020,-/African Media Agency (AMA)/- En réaction à la décision des autorités tchadiennes d’abolir la peine de mort pour les « faits de terrorisme », Tity Agbahey, chargée de campagnes pour l’Afrique centrale à Amnesty International, a déclaré : « La décision d’abolir la peine de mort pour les faits de terrorisme, en plus de l’abolition déjà actée en 2017 pour tous les autres crimes, est un signal fort et positif en matière de droits humains.

La décision d’abolir la peine de mort pour les faits de terrorisme, en plus de l’abolition déjà actée en 2017 pour tous les autres crimes, est un signal fort et positif en matière de droits humains au Tchad. Tity Agbahey, chargée de campagnes pour l’Afrique centrale à Amnesty International « Elle doit sans tarder ouvrir la voie à la commutation de toutes les peines d’exécutions et à la ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à l’abolition de la peine de mort.

« Il est encourageant de constater que les autorités tchadiennes, malgré le contexte sécuritaire difficile lié aux attaques du groupe armé Boko Haram, ont respecté leurs engagements en mettant en œuvre les recommandations acceptées de leurs pairs visant à l’abolition complète de la peine de mort. »