Une société américaine de biotechnologie a lancé ce mardi 19 mai un appel à l’endroit des états européens. Profitant de son passage sur BFMTV, Stéphane Bancel, le PDG de Moderna leur a demandé de passer commande rapidement d’un vaccin que sa structure est en train de mettre sur pied. Selon les confidences qu’il a faites, l’élaboration de ce vaccin contre le nouveau coronavirus a déjà affiché des résultats assez concluants.

Son appel s’inscrit notamment dans le cadre du respect du délai de livraison qui peut s’étendre sur plusieurs trimestres. « Là où j’ai besoin d’aide des gouvernements européens – que je n’ai pas encore reçue à ce jour –, c’est de passer des commandes », a déclaré Stéphane Bancel, le PDG de Moderna.

Six à neuf mois pour une livraison

« Il faut à peu près six à neuf mois entre le moment où on reçoit une commande et le moment où on est capable de fournir les vaccins ; il faut acheter les matières premières, les machines, embaucher des collaborateurs et les former », a notamment détaillé le patron de la société américaine de biotechnologie. Pour lui, « chaque jour qu’on passe sans avoir de commande de gouvernements européens, c’est un jour où le lancement du vaccin en Europe sera retardé ».

Rappelons que la course pour l’élaboration d’un vaccin ou d’un remède pour lutter contre le covid-19 est menée par plusieurs laboratoires. En Chine, l’Université de Pékin (“Beida”) a annoncé récemment avoir trouvé un traitement contre le nouveau coronavirus. Ce remède aurait le mérite de mettre un terme à la propagation du covid-19 qui a vu le jour en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan. A en croire les explications du responsable du Centre d’innovation avancée en génomique de Beida, des prélèvements d’anticorps auraient été faits sur 60 sujets qui seraient guéris du Covid-19.