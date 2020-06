Le parti Union Progressiste a désigné expressément comme le recommande la loi modificative et interprétative du code électoral, les différentes équipes communales dont il à la charge. C’est le cas de la commune d’Abomey-Calavi où le maire sortant, Georges Bada cède son fauteuil au tout nouveau maire, Angelo Ahouandjinou, élu conseiller communal dans l’arrondissement de Godomey. Le maire Georges Bada s’est livré à la presse à sa sortie.

Pour le maire sortant, c’est une joie qui l’anime, a-t-il fait savoir. En effet dit-il, « mes premiers mots sont des mots de joie. Parce que le maire élu, ses adjoints et tout l’exécutif sont de l’union progressiste. La deuxième joie est que le nouveau conseil compte deux femmes. Mon troisième mot de joie, et qui est le plus important est que le parti politique a parlé ».

Pas de regret, insiste Georges Bada. Le mérite revient au Chef de l’Etat, a-t-il précisé. « Aucun mot de désagrément ou de d’insatisfaction. Le mot le plus important, c’est merci au chef de l’Etat qui a su mener cette mise en place du conseil communal, sans coup férir. Les textes ont été revisités pour que nous ayons un très bon conseil communal », fait remarquer, le désormais ancien maire d’Abomey-Calavi.