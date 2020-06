Cette semaine, l’affaire Adama Traoré a pris une nouvelle tournure avec les manifestations en hommage à George Floyd qui ont eu lieu en France. En 2016, Adama Traoré, 24 ans est décédé dans la caserne de Persan dans le département du Val d’Oise. Ce décès est survenu deux heures après l’interpellation du jeune homme par les gendarmes. Suite à l’affaire George Floyd aux USA, le dossier Adama Traoré, qui traînait en justice a connu un coup d’accélérateur ces derniers jours.

On se souvient qu’en mars 2019, la justice avait livré un verdict au goût très amer pour les proches d’Adama Traoré. En effet, les trois gendarmes mis en cause dans la mort du jeune homme n’avaient pas été mis en examen, ils furent laissés sous le statut de témoin assisté. Selon les informations circulant au sein de certains médias français, les avocats de la famille d’Adama Traoréa ont reçu un courrier des juges en charge du dossier qui notifie qu’ils envisageaient d’entendre, début juillet, deux témoins de l’affaire.

La justice se ravise

Cela représente une avancée majeure, depuis trois ans, les avocats de la famille Traoré avaient demandé que de nouveaux témoins soient entendus mais jusque-là, la justice n’avait pas donné son accord. Les deux témoins qui seront entendus dans quelques semaines sont les suivants: le premier est la personne au domicile de laquelle s’était réfugié Adama Traoré où il fut arrêté par les gendarmes.

Le second témoin est une femme qui a assisté à l’interpellation avortée d’Adama Traoré en pleine rue et qui n’avait jamais encore été auditionnée. Pour la défense, l’audition de ces deux témoins va constituer un revirement de situation inespéré pour la défense afin de faire toute la lumière sur la mort d’Adama Traoré. A noter que l’audition de ces témoins clés se fera en présence de Me Yassine Bouzrou, l’avocat de la famille Traoré.