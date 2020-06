Adenia cissampeloides de la famille des passifloraceae, est une liane tropicale vigoureuse qui se développe abondamment dans les galeries forestières appelée bongongo en Lonkundo, gbafeabolo en Ngwaka ou Adamawa. Elle peut mesurer jusqu’à 30m de long et produit des fleurs avec ses fruits toute l’année.

Une liane tropicale très connue et répandue en Afrique

La liane adenia cissampeloides a de multiples usages thérapeutiques ancestraux dans toute l’Afrique tropicale. La liane est également employée pour réduire les troubles de l’ascite, est une accumulation de liquide dans l’abdomen ou cavité intra-abdominale, plus précisément dans la cavité péritonéale. Les tradithérapeutes recommandent d’en faire un lavement ou bain avec le digesté de la liane d’adenia cissampeloides puis de s’en purger par voie anale cette fois avec l’équivalent de 2 poires tous les 3 jours (Ku Mbuta et al., 2012). Sinon elle est aussi exploitée pour aider à résoudre les troubles ou pathologies gastro-intestinales en administrant par voie orale la décoction de la liane au patient. Alors, l’infusion ou la décoction de sa racine, de sa tige ou de ses feuilles servent à soulager différents maux d’estomac, affections de la rate, constipations, diarrhées, affections hépatiques, vers intestinaux ou dysenteries. Certains patients du choléra sont traités en buvant la décoction de ses racines pour traiter le choléra.

Un bon anti-inflammatoire et cicatrisant

Adenia cissampeloides est utilisée en Afrique centrale pour aider au traitement des cas de lumbago, une lombalgie, une sciatique ou un mal de dos souvent la conséquence d’une rotation excessive. Certains vous interprèteront cela d’un tour de rein qui s’est mal passé. Une douleur située dans la partie basse du dos, la région lombaire pendant plusieurs jours. Dans le cas de cette inflammation lombaire (lumbago), cette liane verte peut être cuisinée sous la forme de feuille légume aux personnes malades ou comme soupe et en infusion ou boisson quotidiennement. Par contre le décocté devrait être composé de sa racine et associé à celles d’entada gigas, clerodendrum silvanum et urera trinervis. Ce qui a révélé ses propriétés anti-inflammatoires. En infusion toujours ou en décoction cette plante aide à traiter diverses affections inflammatoires comme les œdèmes et les troubles du rhumatisme et même les maux de tête ou céphalées !

La décoction de feuilles ou de ses racines s’utilise pour traiter la fièvre et le paludisme à cause de ses propriétés diurétiques. Sur la peau affectée par des blessures ou plaies, ses racines pilées avec les feuilles parfois, sont utilisées pour guérir. Le pilât de ses feuilles est utilisé en Afrique australe sur les os brisés et même les fractures. Dans le cas de la lèpre, c’est toute une combinaison au adenia cissampeloides ! : une décoction de feuilles s’applique sur les plaies, accompagnée d’un bain de vapeur de cette décoction et une autre décoction de ses racines est administrée par voie orale.

Autres usages

Mélangée à l’huile de ricin, la cendre de l’écorce ou de la racine d’adenia cissampeloides permet de traiter la gale. En Afrique orientale, une décoction de racines et, additionnée de lait, pour traiter l’anémie. En cas de bronchite et autres affections pulmonaires, les feuilles d’adenia cissampeloides sont consommées crues avec du sel et de l’huile de palme ou sous forme de repas comme feuilles légumes avec de la viande ou du poisson (Schmelzer et Gurib-Fakim, 2008). Les infusions de racine ou les feuilles sont connues des femmes pour traiter les maladies vénériennes, les règles trop abondantes, la stérilité avec des lavements utérins et stimuler la lactation mais attention cette plante peut provoquer des avortements (Emeji E O. et Ibiam, 2018). Les feuilles et racines mixées peuvent aussi traiter les démangeaisons, la teigne et les hémorroïdes (Mabberley Dj,1997). L’infusion de racine et de feuilles se consomme la poudre de racine et de feuilles dans de la bouillie pour prévenir les menaces de fausses couches. Il est recommandé de ne pas faire une auto-médication mais de consulter les personnes compétentes.

Les pêcheurs africains en raffolent car c’est un poison pour les poissons à cause de sa composition en tétraphylline B dans ses racines (Morah Frank, 1988). Certains chasseurs s’en servent aussi sur leurs flèches. En Afrique centrale, orientale et australe, les feuilles se cuisent pour être consommées comme légume, seules ou avec d’autres ingrédients. Le jus des feuilles sert de traitement de la peau du visage. Avec ses tiges, les populations font des cordes sinon le jus issu des tiges pilées sert en construction à lisser les surfaces des sols en terre battue. Sinon en fumée et fibres naturelles, adenia cissampeloides est un véritable calmant pour les abeilles et facilite la récolte du miel par les apiculteurs.