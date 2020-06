Aframomum angustifolium ou African cardamom en anglais ou cardamome à Madagascar de la famille des zingiberaceae dont plus de 70 espèces répandues dans les régions tropicales africaines, est une espèce des forêts marécageuses qui s’étend sur toute l’Afrique depuis la côte ouest jusqu’à Madagascar, les îles Comores, les îles Seychelles et l’île Maurice. Destinée qu’aux températures chaudes, aframomum angustifolium ne survit pas à moins de 1C. C’est une plante vivace appréciée pour ses fruits et ses graines comestibles surnommées les graines du paradis. Dans ce fruit rouge, orange-rouge-noir avec un bec du calice, cette baie ronde ou ovale, dure de 7 à 9 cm de long, les graines sont entourées d’une masse pulpeuse en chair, blanche d’un goût acide doux à l’intérieur de plusieurs membranes. On en dénombre 3 membranes.

Ces fruits sont consommés crus sinon à l’état sec on retire surtout les graines plus facilement. Ils sont récoltés pour servir de nourriture locale ou de condiments ou d’épices. On l’appelle aussi bosombo ou ntondolo en Afrique centrale, tchankoko en Tchabè (Bénin) ou maniguette où cette épice sauvage est un indice d’importance hautement culturel même si les épices sauvages ont toujours été utilisées en Afrique à des fins médicales plutôt qu’à des fins culturelles (Kafoutchoni et al., 2018). Une pratique culturelle consiste à transformer la tige d’aframomum angustifolium comme ficelle pour du bois de chauffage ou pour relier les bagages entassés (Bharucha et Pretty, 2010).

Herbacée vivace à feuilles caduques, simples et alternes, aframomum angustifolium développe aussi des fleurs qui s’épanouissent dans une formation en épi depuis un rhizome souterrain. Cette herbe à tiges feuillées atteignant 3 à 5 m de haut, forme une limbe linéaire lancéolé et représente une véritable solution à plusieurs maux. Elle est constituée de plusieurs composants chimiques : monoterpènes, sesquiterpènes, esters et d’oxydes qui font d’elle un puissant anxiolytique, relaxant qui soulage de l’anxiété. D’ailleurs à ce propos, on en fait une huile essentielle relaxante qui est indiquée également en cas de déprime, d’anxiété qui va aider à endormir le patient et l’entraîner dans un sommeil réparateur. L’application se fait par voie externe cutanée avec une à 2 goutte(s) pure(s) selon les préférences derrière les oreilles ou à l’intérieur des poignets ou au plexus. Certains en mettent dans le diffuseur ou le font brûler comme encens. C’est un puissant antibactérien, antimicrobien antiinflammatoire et antiparasitaire aussi. Par exemple, la décoction de la plante en entier permet de désinfecter les plaies et blessures en Afrique centrale (Ku Mbunta et al., 2012). Diluée dans de l’eau minérale, l’huile essentielle d’aframomum angustifolium est appliquée en onction en onction sur l’abdomen pour favoriser la digestion chez les patients. La décoction des feuilles d’aframomum angustifolium sont utilisées dans le traitement de la diarrhée ou la cendre des feuilles calcinées en plus du sel de cuisine.

Aframomum angustifolium est exploité comme thérapie pour aider au traitement de plusieurs maux tels que : la splénomégalie, l’ascite (par voie orale avec la décoction de l’équivalent de 10 fruits), l’hémorroïde (avec la décoction de la tige en bain de siège), la dysenterie (la tige macérée associée au sucre), la gastrite (avec la décoction des feuilles), la tachycardie (avec la décoction des feuilles plus le sel de cuisine), la pneumopathie, le dysfonctionnement rénal (avec un bain de vapeur), le diabète, contre les vers intestinaux, les douleurs articulaires, les maux de tête et l’hyperthermie. Elle entre aussi dans le traitement de la conjonctivite par application oculaire du suc de la tige 2 fois par jour pendant 4 jours (Ku Mbunta et al., 2012)

Les troubles de certaines pathologies nerveuses comme les crises épileptiformes sont réduites grâce à l’aframomum angustifolium par instillation oculaire et nasale avec le jus des feuilles ramollies ou comme boisson ou liquide de cuisson avec la décoction de la racine associée à plusieurs autres plantes. Dans le cas de troubles psychosomatiques, les tradipraticiens recommandent des bains de vapeur avec une décoction des tiges à feuilles et celles de d’autres plantes comme ocimum gratissimum, thomandersia hensii, costus lucanusianus, zanthoxylum gilletii, nephrolepis biserrata et laportea ovalifolia.

Dans les savanes dont celles du Bénin, plusieurs agriculteurs utilisent l’aframomum angustifolium comme nourriture sauvage et désaltérante sur leurs terres agricoles sont souvent éloigné de leurs maisons (Kafoutchoni et al., 2018).

Contre-indications Il faut faire attention à ne pas utiliser l’huile essentielle d’aframomum angustifolium pendant les trois premiers mois de gestation.