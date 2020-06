La coopération militaire entre les Etats-Unies et l’Allemagne est sur le point de recevoir un grand coup. Selon les informations rapportées par le quotidien américain The Wall Street, le président américain a ordonné la réduction du nombre de militaires présents en Allemagne. Une décision qui permet au Pentagone de ramener à 25 000 le nombre de soldats, en Allemagne où sont déployés actuellement plus de 34 000 hommes sur les 21 bases militaires américaines. Du côté de Berlin, l’inquiétude est grande. Pour le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas , une coopération étroite entre son pays et les Etats est capitale. “Nous apprécions la coopération avec les forces armées américaines qui a grandi au long des dénnies. Elles est dans l’intérêt de nos deux pays.” a-t-il déclaré ce dimanche 07 juin.

Relation “gravement affectée“

L’Allemagne accueille un fort détachement de soldats américains dans le cadre des opérations de l’Otan. Ils sont estimés à plus de 50 000 personnes en cas de rotation ou des manœuvres militaires.“La relation entre l’Allemagne et les États-Unis pourrait être gravement affectée par une telle décision du président américain” a indiqué Peter Beyer, coordinateur du gouvernement allemand pour les relations transatlantiques. Pour le député allemand Johann Wadephul, les américains, en prenant cette décision, n’ont pas pris en compte un devoir élémentaire du leadership, c’est-à-dire impliquer les autres partenaires de l’OTAN dans le processus de prise des décisions.

“c’est dangereux“

La diminution implique le départ de 9 500 hommes. Et ce n’est pas pour la première fois que les autorités américaines ont pris la décision de réduire le nombre de soldats notamment en Europe. Pour l’ex général Mark Hertling, ancien chef des forces terrestres américaines en Europe, c’est une décision compliquée quand il se rappelle du passé. ” Comme j’ai été fortement impliqué dans les deux dernières réductions structurelles de l’armée de terre américaine en Europe, je peux maintenant le dire publiquement: c’est dangereux, ça démontre un manque de vision et ça va se heurter au refus du congrès” a-t-il averti.