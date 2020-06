Rama X le roi de la Thaïlande non satisfait d’avoir envahi le Grand Hôtel Sonnenbichl en Allemagne avec son harem de 20 concubines sans son épouse, trouve assez insuffisantes les conditions dans lesquelles il vit. Le roi désireux de plaisir, de luxe et de luxure s’est accaparé du Grand Hôtel Sonnenbichl afin de vivre assez pleinement son confinement. Mais il est très mécontent du service et de l’accueil qui lui sont offerts par le gouvernement Allemand. En effet, le roi thaïlandais Rama X se trouvant inconfortable sur le territoire allemand semble oublier qu’il devrait se mettre en règle.

L’excentrique roi thaïlandais trouve que les mesures de sécurité mises en place par le gouvernement allemand dans cet hôtel sont assez défaillantes. Le fameux roi malgré ses sorties en jet et sa « salle des plaisirs » avec ses nombreuses copines ne se trouve pas assez comblé. Il est allé jusqu’à envoyer son ministre des affaires étrangères vers l’ambassadeur allemand à Bangkok pour lui faire part de son mécontentement. Le roi thaïlandais déclare ne pas bénéficier d’assez de sécurité et de tous les privilèges qui lui sont dus par le gouvernement allemand.

Il faut ajouter que le roi oublie de régler les papiers de droit de succession depuis la mort de son père.Faut-il croire qu’au lieu de s’acquitter de ses devoirs qui pourraient lui coûter 1,8 milliard d’euros, le roi Rama X préfère bien sa vie luxueuse remplie de plaisir. Faisant déjà l’objet d’une enquête il n’est pas pour autant inquiet, du moins pas pour le moment. Il n’y a que son séjour selon lui pas très commode en Allemagne qui fait sa première préoccupation.