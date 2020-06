Alors que plusieurs américains notamment des noirs dénoncent le racisme depuis quelques jours suite au meurtre de George Floyd, les dernières informations livrées dans l’affaire de Amaud Arbery, un autre noir abattu en février dernier, montrent qu’il a été tué lui aussi pour des préjugés racistes. Selon Richard Dial du Bureau d’enquête de Georgie (GBI), une insulte raciste a été proférée contre Amaud Arbery alors même qu’il agonisait après qu’on ait tiré sur lui. Pour rappel, le 23 février dernier, Amaud Arbery avait été ” flingué ” dans le quartier résidentiel de Brunswick, dans l’Etat de Georgie alors qu’il faisait du jogging

Les principaux responsables de son meurtre, Gregory et son fils Travis McMichael, ont affirmé le prendre pour un cambrioleurs tout en invoquant la légitime défense. Un fait justificatif qui a paru non pertinent deux mois plus tard suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo enregistrée par William Bryan, le troisième homme impliqué dans cette affaire. C’est bien après que les trois hommes William Bryan, Gregory et son fils Travis McMichael ont été inculpés.

Par ailleurs, l’enquêteur Richard Dial estime que la légitime défense évoquée par les inculpés n’est pas fondée. “Je ne crois pas que Travis McMichael ait agi en état de légitime défense, c’était de la légitime défense pour Ahmaud Arbery” a-t-il indiqué. “Je pense qu’il était poursuivi et qu’il a couru jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, quand il a senti qu’il ne pouvait pas s’échapper, il a choisi de se battre” a-t-il ajouté pour balayer cet argument avancé par les meurtriers.

“Putain de n*gre”

Selon Richard Dial du Bureau d’enquête alors que Amaud Arbery gisait dans le sang, des propos racistes ont été tenus. A l’en croire, William Bryan a affirmé lors de l’audience préliminaire devant le tribunal que Travis McMichael a traité Amaud Arbery de “putain de n*gre” alors qu’il était mourant. Mais pas seulement cette révélation. Dans le téléphone de Travis McMichael a été trouvé plusieurs commentaires racistes. Ainsi que des phrases racistes qu’il publiait sur ses comptes sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram a-t-il indiqué.