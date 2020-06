La haute-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme n’est pas d’accord avec le projet de l’Etat Hébreu qui consiste à annexer la vallée du Jourdain en Cisjordanie. Dans une déclaration, Michelle Bachelet, a mis l’accent sur le caractère illégal de cette entreprise initiée par Israël. Pour elle, « toute annexion, qu’il s’agisse de 30 % de la Cisjordanie ou de 5 % » est « illégale ». Aussi, a-t-elle profité de l’occasion de cette déclaration pour inviter Israël à revoir sa position.

De graves conséquences pour la région…

Pour elle, cette annexion aura des conséquences tant pour Israël que pour la Palestine. Ces conséquences pourraient également durer plusieurs années selon la responsable de l’organisme onusien. « Les ondes de choc de l’annexion dureront des décennies et seront extrêmement préjudiciables à Israël, ainsi qu’aux Palestiniens », a poursuivi Michelle Bachelet. Elle a par la suite ajouté que : « les conséquences précises de l’annexion ne peuvent être prédites, mais elles risquent d’être désastreuses pour les Palestiniens, pour Israël et pour l’ensemble de la région ».

Une voie dangereuse selon Bachelet…

Elle fera remarquer que ce projet d’Israël ne permettra plus non seulement la poursuite des négociations entre les deux Etats mais aura également pour mérite de perpétuer les graves violations des droits humains et du droit humanitaire international dont la commission est témoin. « Je demande instamment à Israël d’écouter ses propres anciens hauts fonctionnaires et généraux, ainsi que les nombreuses voix dans le monde, l’avertissant de ne pas poursuivre sur cette voie dangereuse. », a poursuivi la haute-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme.

Rappelons que ce projet de l’Etat Hébreu est contenu dans le plan américain pour le Proche-Orient proposé par le président américain en janvier dernier. Ce projet de résolution du conflit israélo-palestinien prévoit l’annexion par Israël de colonies et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée.