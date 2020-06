Après plusieurs semaines de fermeture des écoles à cause de la pandémie du Coronavirus , les cours ont repris ce mardi 02 juin au Sénégal. Mais cette reprise ne serait pas la bienvenue. Selon les dernières informations, plusieurs enseignants sont déjà infectés par le coronavirus et un grand nombre toujours en danger. Les conditions du voyage vers les régions la semaine dernière seraient à l’origine de l’augmentation du nombre de contamination. Qu’ils vous souviennent que plusieurs enseignants s’étaient réunis au niveau du terminus de Liberté 5 à Dakar dans le souci de rejoindre les établissements.

Les conditions dans lesquelles le voyage devrait s’effectuer avaient été largement dénoncées au motif qu’elles facilitaient la propagation de la covid-19. Les “enseignants qui doivent quitter Dakar pour aller vers les régions de Thiès et de Diourbel, si on leur demande tous de venir à 15h au terminus Liberté 5, il y a risque de rassemblement” et “Nous n’accepterons pas d’être sacrifiés” avait indiqué le Secrétaire Général des Syndicats autonomes des enseignants du moyen Secondaire. Ses inquiétudes semblent bien fondées puisqu’un grand nombre d’enseignants sont déjà infectés. Au Sénégal, la situation sanitaire alerte toujours. Le dernier bilan de ce jeudi 04 juin fait état de 89 nouveaux cas positifs sur 1348 tests réalisés. A ce jour, le pays compte 4021 cas enregistrés dont 45 décès et une évacuation.

Le rassemblement au niveau de “terminus de Liberté 5 à Dakar ” serait à l’origine de la contamination de plusieurs enseignants. En effet, la semaine dernière, les enseignants se sont réunis pour le voyage dans des conditions qui violent les mesures édictées pour freiner la propagation de la maladie. Notamment la distanciation sociale n’était pas respectée. Toutefois, le constat sur le terrain c’est-à-dire dans les villes de destination est déjà alarmant. Plus d’une dizaine d’enseignants sont déclarés positifs au coronavirus. Pour l’heure, c’est Ziguinchor qui a payé le lourd tribu ,sur une quarantaine d’enseignants venus de Dakar et testés à la Covid-19 10 sont déclarés positifs. A Dioffior dans le département de Fatick, il y a aussi un enseignant infecté et deux sont déclarés contaminés à Thilogne. Ces dernières contaminations inquiètent beaucoup surtout que les enseignants sont souvent au contact avec les apprenants.