Après le vote et la promulgation de la loi interprétative et complétant le code électoral en République du Bénin, les désignations des maires et de leurs adjoints dans certaines communes sont effectuées au pas de charge ce samedi 6 juin 2020. Et le premier coup d’éclat vient de la commune d’Adja-Ouèrè. Karamatou Fagbohoun, la fille du président de l’ex-parti Mouvement africain pour la démocratie et le progrès (MADEP) est désignée maire de la commune d’Adja-Ouèrè.

Elue conseillère sur la bannière du parti Bloc Républicain (BR), Karamatou Fagbohoun fait donc une entrée fracassante dans la politique au Bénin et sur la terre où l’homme d’affaire, son père Séfou Fagbohoun a déjà semé de la graine. Elle suit les traces de son père qui, pour son premier essai à un mandat électif avait été élu député dans une zone où le Parti du renouveau démocratique (PRD) régnait en maître.

Coup d’essai, coup de maître donc pour cette élue qui aura été une pièce maîtresse dans le revirement politique de son père dans la barque de la rupture. Elle profite de l’aura de son père qui a rendu Adja-Ouèrè, une citadelle imprenable pour d’autres partis et hommes politiques. En somme, sa désignation peut paraître comme un signe de reconnaissance pour son travail à l’enracinement du parti Bloc Républicain dans cette commune.