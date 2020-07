Le 737 Max, le best-seller de Boeing, est immobilisé dans le monde depuis mars 2019 après deux crashs. Ce lundi, la FAA, Federal Aviation Administration, l’organisme de régulation de l’aviation aux USA, débutait les vols de re-certification du Boeing 737 Max. Une étape clé vers la remise en service des avions après une année difficile. Le célèbre modèle avait reçu un check-up complet et le MCAS, le système de contrôle qui avait causé sa perte, avait été refondu et rénové. Mais ce même lundi, un transporteur aérien basé à Oslo, annule une importante commande et s’apprête à demander une indemnisation à l’avionneur américain.

Un autre coup dure pour Boeing

Ce lundi, la Norwegian Air Shuttle ASA, une compagnie aérienne norvégienne, basée à Fornebu, dans la banlieue d’Oslo en Norvège, annulait les commandes de 97 avions Boeing et demandait une indemnisation à l’avionneur américain pour l’immobilisation des modèles 737 Max et 787 de sa flotte. La Norwegian Air Shuttle ASA était à l’origine une petite compagnie aérienne régionale de Scandinavie. Mais la société faisant le pari de l’expansion, décidait en 2012, de la commande sur plusieurs années de près de 372 appareils dont 222 de l’avionneur américain Boeing et 150 de son concurrent français Airbus.

Un investissement qui avait propulsé la compagnie sur le devant de la scène européenne, comme étant l’une des compagnies proposant les vols transatlantiques parmi les moins chers du vieux continent. Mais en mars 2019, ses modèles du 737 Max de Boeing, 18 au total, étaient immobilisés ; et les parts de marchés que la compagnie avait tant bien que mal, réussi à préserver, recevaient le coup de grâce avec la pandémie du nouveau coronavirus.

Ce lundi, la compagnie norvégienne, dans un communiqué stipulait en substance avoir « déposé une réclamation pour obtenir le remboursement des paiements avant livraison liés à l’avion et une compensation pour les pertes de la société liées à l’échouement du 737-Max et aux problèmes de moteur du 787 ». Une nouvelle qui venait sans aucun doute augmenter au stress du constructeur qui devait, justement ce lundi subir les tests de remise en service de la FAA. Des tests qui devraient se poursuivre sur plusieurs semaines et qui s’ils étaient concluants, devraient voir les avions de Boeing de nouveau en service commercial d’ici la fin de l’automne.