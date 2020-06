Des Statues de Charles de Gaulle ont été vandalisées en France. L’information a été donnée sur Twitter ce lundi 15 juin 2020, par le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Selon ses informations, un buste de Charles de Gaulle a fait l’objet d’actes de vandalisme, dans la commune de Hautmont, au nord de la France. L’élu Les Républicains a posté deux photos de cette dégradation qu’il juge « scandaleuse ». La première a été prise de face et montre le visage du général, peint en jaune et l’autre, sur lequel est inscrit au dos « Esclavagiste » en lettres capitales rouges.

« Ce n’est pas acceptable »

Dans la nuit du vendredi au samedi dernier, une autre statue du général Français a été badigeonnée de peinture jaune dans la commune des Pavillon-Sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Ces statues vandalisées ont fait réagir la maire LR de la commune, Katia Coppi. « Je ne sais pas si c’est en lien avec les manifestations en cours dans le pays et le déboulonnage de statues que l’on voit un peu partout dans le monde, ou si c’est simplement le geste d’un imbécile, mais dans tous les cas, ce n’est pas acceptable » a-t-elle confié à un média français.

Un débat relancé

Notons que les statues vandalisées du général Charles de Gaulle interviennent dans un contexte de déboulonnages de personnages historiques en Europe notamment en Italie et au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Après plusieurs journées de mobilisation en réponse au décès de George Floyd aux USA, un débat à caractère mémoriel qui porte sur la colonisation, l’esclavagisme et le racisme a été relancé. Rappelons qu’au cours de son discours télévisé, hier dimanche soir, le président de la République Emmanuel Macron avait indiqué que « la République ne déboulonnera pas de statue ».

Les Pavillons-sous-Bois : la statue du Général de Gaulle dégradée ainsi que la plaque commémorative de la bataille de Bir-Hakeim. Quelle pitié ! pic.twitter.com/aOIQdRrLyU — Philippe Dallier (@philippedallier) June 13, 2020