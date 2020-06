Le pratiquant d’arts martiaux mixtes irlandais Conor Anthony McGregor, champion de la division des poids légers et ancien champion des poids plumes de l’Ultimate Fighting Championship alias The Notorious déclare ce dimanche son départ pour la retraite sur son compte Twitter. A 31 ans le lutteur connu pour ses coups de gueule et ses écarts de conduite décide de partir à la retraite, la troisième fois. La dernière fois que M. McGrégor avait fait une pareille annonce, c’était en mars 2019. Mais il est quand même retourné sur le ring ensuite.

Ce dimanche 07 mai le champion des arts martiaux mixtes annonce encore une fois sa retraite. Dans son tweet, il était écrit « Les gars, j’ai décidé de me retirer du combat. Merci à tous pour les incroyables souvenirs ! Quelle balade ça a été » Il publie aussi une photographie de lui et de sa mère à Las Végas et ajoute « Voici une photo de moi et de ma mère à Las Vegas après une de mes victoires pour un titre mondial ! Choisis la maison de tes rêves Mags, je t’aime ! Tout ce que tu désires est à toi ». Il faut reconnaitre que malgré le comportement un peu brusque et brutal du lutteur, il a eu un beau parcours.

Défaite contre Floyd Mayweather en août 2017

The Notorious, compté parmi les stars et les meilleurs lutteurs de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), il s’était dejà retiré du combat en 2016 avant de faire de la boxe anglaise. Il lutte contre Floyd Mayweather en aout 2017. Après cette défaite, il décide encore de partir à la retraite en mars 2019. Mais, il n’y est pas allé. Ce dimanche, l’homme de 31 ans veut encore se retirer. La star prendra-t-elle cette fois effectivement sa retraite ?