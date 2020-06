L’élection des cinq membres non permanents du Conseil de sécurité pour 2021 et 2022 divise visiblement les pays africains. En effet, le seul siège prévu pour l’Afrique est discuté par le Djibouti et le Kenya. Ces deux Etats africains estiment qu’ils méritent chacun le siège revenant au continent noir. Alors que le Kenya brandit le soutien de l’Union africaine, le Djibouti quant à lui pense que le siège lui revient de droit à cause du principe de rotation.

Le Kenya a déjà à plusieurs reprises siégé au Conseil de sécurité. Les deux prétendants au poste de représentants de l’Afrique au Conseil de sécurité pour 2021 et 2022 ont en effet basé leur campagne sur le rôle qu’ils ont chacun joué pour la partie sur le continent. Ils auraient pesé de tout leur poids pour le retour de la paix dans la Corne de l’Afrique exposée à des affrontements.

Les deux pays évoquent le cas Somalie

Une opération de l’Onu a également été initiée avec la mise à disposition de casques bleus. Nairobi a notamment évoqué la situation relative à l’accueil qu’il a réservé à des réfugiés somaliens et sud-soudanais. Les deux pays concernés bénéficieraient également d’un soutien de la part des autorités kenyanes. Le challenger du Kenya a également souligné sa contribution au retour de la paix en Somalie.

Notons que de par sa situation géographique stratégique, le Djibouti abrite plusieurs bases militaires française, américaine, chinoise et japonaise. Le vote se fera à bulletins secrets étalé dans la journée. Cette précaution a été prise pour éviter un rassemblement massif au siège de l’Onu à cause de la situation sanitaire qui prévaut dans le monde. Ce mercredi les membres sont invités à déposer leur vote dans une urne selon le créneau horaire qui leur a été fixé.