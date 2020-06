Aux États-Unis les prévisions sanitaires ne sont bonnes. Le Président américain Donald Trump a informé la population américaine ce mardi 09 juin que les deux prochaines semaines s’annoncent assez difficiles pour elle. La mortalité causée par la pandémie du coronavirus qui aurait entre temps régressé aux États-Unis serait en train de repartir à la hausse. Le directeur de l’Institut National des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci après ses analyses prévoit entre 100 000 et 240 000 morts les prochains mois à venir.

La Maison-Blanche a averti assez sérieusement la population américaine. Il est question pour chaque Américain d’adopter un comportement sain et de respecter les règles sanitaires. Deborah Birx, la coordinatrice de la riposte de l’État fédéral a déclaré à cet effet “Il n’y a pas de solution miracle, pas de vaccin ou de thérapie magique. Tout, repose sur les comportements. Chacun de nos comportements peut changer le cours de cette pandémie”. Donald Trump, ce mardi interpelle les Américains. : “Nous allons traverser deux semaines très difficiles. Ce seront deux semaines très très douloureuses.” Le Président a demandé à ses concitoyens d’être aptes à affronter les semaines difficiles qui se préparent, car le nombre de décès pourrait aller de 100.000 à 240.000 selon les prévisions. L’homme a continué en ajoutant « Je veux que chaque Américain soit prêt pour les jours difficiles qui nous attendent. Notre pays traverse une grande épreuve nationale sans précédent ».

“Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que ce soit bien en dessous“

Il ne faut pas oublier que l’État américain jusque-là a déjà enregistré près de 112.000 morts. Et les prévisions actuellement ne sont pas à applaudir. Pourtant, Anthony Fauci, le directeur de l’Institut National des allergies et des maladies infectieuses ne cède pas à la panique et au découragement. Il pense que ce bilan pourrait bien être évité. Il affirme en effet “Aussi décevant soit-il (le potentiel bilan), nous devons nous y préparer. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que ce soit bien en dessous”.