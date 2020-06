En pleine crise sanitaire due au nouveau coronavirus, le président américain Donald Trump va violer un nouvel avis de voyage sur New Jersey, à l’occasion sa visite à son club de golf de Bedminster ce week-end, où il est exigé aux visiteurs une mise en quarantaine. « Le président des États-Unis n’est pas un civil. Quiconque se trouve à proximité de lui, y compris le personnel, les invités et la presse, subit un test de COVID-19 et se révèle négatif », a indiqué dans un communiqué le porte-parole de la présidence, Judd Deere.

En effet, le président Trump s’était récemment rendu dans l’Etat d’Arizon qui est considéré comme l’un des endroits à haut risque de contamination. Mercredi, les gouverneurs du New Jersey, du Connecticut et de New York ont ​​annoncé qu’ils vont exiger des personnes qui s’étaient rendues dans ces États, une mise en quatorzaine, ou elles seront soumises à de fortes amendes.

Toutefois a déclaré, le porte-parole de la présidence, la Maison Blanche a suivi des plans d’atténuation pour prévenir la contagion lors de la visite en Arizona mardi et que « quiconque voyageant en soutien au président ce week-end sera étroitement surveillé pour détecter les symptômes et testé pour le COVID et ne posera donc que peu ou pas de risque » aux populations locales.

“Le président des États-Unis est un travailleur essentiel”

Dans une interview diffusée sur OutFront mercredi soir, le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy a indiqué « qu’il y a une exclusion pour les travailleurs essentiels, et je pense que, par définition, le président des États-Unis est un travailleur essentiel ». « Je pense que le point le plus important ici est que nous voulons que les gens soient vraiment responsables en pensant non seulement à eux-mêmes, mais à leur famille et à leurs communautés », a poursuivi le gouverneur. « Et nous avons battu ce virus en une pulpe dans le New Jersey avec une énorme perte de vie. Nous avons traversé l’enfer, et nous ne voulons pas vivre à nouveau l’enfer. Et c’est l’esprit qui sous-tend ce que demandons aux gens de faire. »