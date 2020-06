En Chine, les autorités ont autorisé l’armée à se tourner vers un vaccin dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Né de recherches effectuées par une compagnie pharmaceutique et un institut de recherche militaire, ce remède contre le coronavirus pourra être utilisé auprès des militaires et des forces armées chinoises.

Avec plus de 10 millions de cas confirmés et 500.000 morts, la Chine pourrait ainsi proposer à ses militaires, le tout premier remède au monde. À ce jour, 17 vaccins sont en essais cliniques (testés sur l’homme), dont la moitié en Chine. Résultat, Pékin semble en avance sur le reste du monde en ce qui concerne la recherche. Parmi ces entreprises sur le front, la société CanSinoBio collabore avec l’Académie militaire des sciences médicales, sur ce qui semble être l’un des vaccins les plus proches d’aboutir.

La Chine confirme un vaccin pour son armée

Selon la firme, les données enregistrées sont excellentes. En effet, la sécurité est au rendez-vous alors que la réponse immunitaire des sujets traités, est jugée plutôt bonne. L’armée, visiblement satisfaite des avancées, semble ainsi prête à utiliser le remède sur ses hommes. IL n’apparaît toutefois pas clair si une vaste campagne de vaccination aura lieu dans les jours à venir, sur les quelques deux millions de militaires chinois.

149 vaccins actuellement testés

Enfin, rien n’indique que le vaccin sera commercialisé pour le grand public. En effet, pour le moment, le vaccin CanSinoBIO n’a pas encore été officiellement homologué par l’OMS, qui rappelle qu’outre les 17 vaccins actuellement en phase pré-clinique, 132 autres étaient toujours étudiés et en phase d’évaluation.