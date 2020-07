Le traitement contre le coronavirus (covid-19) par le remdésivir, un antiviral autrefois utilisé contre la fièvre Ebola, sera bientôt disponible au prix de 2340 dollars. Le prix de l’ampoule est fixé à 390 dollars, donc 2340 dollars les six ampoules, pour un traitement qui s’étend sur cinq jours. Il sera distribué au cours de cet été aux Etats-Unis, puis en septembre prochain dans le reste du monde. L’information sur le prix du traitement a été donnée par la firme biopharmaceutique américaine Gilead, qui en détient le brevet. Selon un média américain, cette dernière et les autorités sanitaires sont parvenues à un accord« sur une distribution prioritaire aux Américains – et sur un prix non négociable ».

Il est distribué gratuitement dans les hôpitaux américains

Notons que selon les essais cliniques réalisés pour le coronavirus, le remdésivir améliore les chances de survie des malades ventilés, et réduit également leur temps d’hospitalisation. A partir du moment où il a été autorisé pour traiter le covid-19 au cours du mois de mai dernier aux Etats-Unis, ce médicament était gratuitement distribué par la firme Gilead aux hôpitaux américains. Un média allemand a rappelé que le remdésivir est le premier médicament contre le coronavirus, à avoir obtenu le feu vert de l’Agence européenne du médicament (EMA), pour être mis sur le marché européen, le 25 juin 2020. Notons que le remdésivir n’est pas le seul comprimé à prouver son efficacité contre le covid-19.

La dexaméthasone, avait récemment été présentée comme « le premier médicament à sauver des vies ». D’après des chercheurs britanniques, ce stéroïde diminue la mortalité chez les malades, les plus fortement atteints, notamment ceux qui sont placés sous respirateur artificiel. L’organisation mondiale de la santé (OMS) avait salué une « percée scientifique ».