Aux États-Unis, le covid-19 n’est toujours pas maîtrisé. En effet, le virus circule toujours autant, certains États ont rouvert trop tôt et les manifestations monstres sont des facteurs qui ont actuellement lieu à travers le pays ont tendance à favoriser la hausse du nombre des cas. En Californie, une famille en a malheureusement fait les frais.

En effet, du côté de Los Angeles, un homme de 60 ans, Humberto Rueals-Rivas, est décédé des suites de la maladie avant que sa compagne, Karina Bonilla, âgée de 38 ans, y succombe elle aussi. Une tragédie pour Maria Ruelas, la fille d’Humberto. En quelques jours seulement, elle a perdu son père et sa belle-mère et va devoir s’occuper de ses demi-frères et demi-sœurs, touts âgés entre 2 et 17 ans.

Une famille décimée à cause du covid-19

Selon elle, c’est Karina Bonilla qui aurait contracté la maladie, directement sur son lieu de travail. Son patron aurait développé certains symptômes liés à la maladie, mais aurait pris la décision de ne pas se mettre en quarantaine, favorisant donc la circulation du virus. Une semaine après que son chef soit tombé malade, Karina elle aussi commencé à développer les symptômes avant que son époux ne fasse finalement de même.

Les gestes barrières, à respecter

Un exemple de plus que le virus circule activement et qu’il ne faut pas le prendre à la légère. Les mesures de sécurité ainsi que les gestes barrières ont été mis en place afin de casser la chaîne de transmission. Aujourd’hui, le port du masque est donc plus que recommandé. «Je vois tellement de gens sans masque, ça me terrifie. Ce virus a emporté ma famille» concède-t-elle, toujours chamboulée, invitant les citoyens du monde entier à faire attention.