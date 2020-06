Les responsables religieux du Bénin ont rencontré dans la matinée de ce jeudi 18 juin 2020 les ministres Benjamin Hounkpatin de la santé, Sacca Lafia, de l’intérieur et le secrétaire général à la présidence de la République Pascal Irénée Koupaki. Il s’agit d’une réunion de suivi de la mise en œuvre des mesures officielles anti-covid-19. Le ministre de santé a fait savoir aux autorités religieuses que les mesures mises en place par le gouvernement ont permis de « faire face à cette augmentation du nombre de cas confirmés que de nombre de cas graves ».

“Les six derniers cas de décès…”

Il dira ensuite que l’augmentation des décès est due au stade atteint par la pandémie, comme on a pu l’observer dans les autres pays du monde. « Les cas graves et les décès que nous enregistrons sont en rapport avec la présence de maladies préexistantes où de cas de sujets âgés. C’est-à-dire que, lorsque la Covid-19 survient chez des sujets qui ont déjà la drépanocytose, l’hypertension artérielle, le diabète, le pronostic de la maladie est sombre. Les six derniers cas de décès que nous avons enregistrés sont en rapport avec les sujets qui ont des antécédents de diabète et d’hypertension artérielle » a expliqué Benjamin Hounkpatin.

Des départements à risque

Quant aux nombre de cas confirmés, le ministre signale qu’ils sont localisés essentiellement au niveau de l’ancien cordon sanitaire, c’est-à-dire les départements du Littoral, de l’Ouémé et de l’Atlantique. « Ces trois départements regroupent plus de 75% des cas que nous avons dans le pays actuellement » indique Benjamin Hounkpatin. Le Littoral seul concentre pratiquement la moitié.