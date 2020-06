La question de la stigmatisation des personnes testées positives à la Covid-19 refait surface avec cette nouvelle mesure des autorités sanitaires concernant le mode de communication sur la maladie. Selon le site d’information Dakaractu qui cite une source proche du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, les informations livrées sur les victimes du coronavirus seront désormais limitées afin d’éviter cette stigmatisation qui a récemment fait l’actualité.

Seuls l’âge et le sexe des victimes communiqués

Au Sénégal, des populations de certaines localités se sont violemment opposées à l’inhumation de personnes décédées de la Covid-19. Une situation qui a provoqué des réactions d’indignation de parts et d’autres. Pour certains avis, le mode de communication des autorités explique ces dérapages. Une certaine psychose autour de la maladie est très présente auprès des populations. Pour éviter que ce genre d’incident ne se reproduise, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ne dévoilera plus les lieux d’origine et de résidence des personnes décédées informe la source. La communication officielle se limitera à révéler l’âge et le sexe de ces derniers poursuit le site.

La communication journalière du ministère devrait également connaître des changements. Le ministre avait prévu, sous réserve de l’aval de la présidence, d’envoyer de manière quotidienne la situation sur la covid-19 aux maisons de presse à la place des déclarations à la télévision. Les derniers chiffres font état de 119 nouveaux cas de contamination et de 109 nouvelles guérisons. Le nombre de patients guéris passe à 2994 pour un total de 4759 personnes infectées depuis le début de la pandémie. 56 personnes sont décédées du coronavirus sur le territoire sénégalais. Le premier cas de contamination a été répertorié au Sénégal le 02 mars dernier.