Mort du Congolais Yves Sakila à Dublin : deux enquêtes parallèles sur le rôle des agents de sécurité

Yves Sakila, ressortissant congolais de 35 ans, est décédé vendredi 16 mai 2026 à l’hôpital Mater de Dublin après avoir été immobilisé au sol par des agents de sécurité privés sur Henry Street, en plein centre-ville, à la suite d’un incident lié à un soupçon de vol à l’étalage. Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes : l’une par la Garda Síochána, l’autre par Fiosrú, le Bureau de l’Ombudsman de la Police irlandaise.

Selon la Garda, l’alerte a été donnée peu après 17h après que des agents de sécurité du grand magasin Arnotts ont interpellé un homme suspecté de vol. Lors de sa tentative de fuite, Sakila a renversé un homme âgé d’une quatre-vingtaine d’années, qui a été hospitalisé avec des blessures non mortelles. Des images filmées par un passant, d’une durée d’environ cinq minutes, montrent cinq individus maintenant Sakila plaqué face contre sol. Deux d’entre eux lui appuient la tête et le cou contre le sol avec les mains ; l’un utiliserait également le genou. À la fin de la séquence, Sakila ne semble plus bouger.

À l’arrivée des gardaí, Sakila a brièvement été menotté. Les agents ont quasi immédiatement constaté qu’il était inconscient, retiré les menottes et entrepris une réanimation cardio-pulmonaire. Il a été transporté à l’hôpital Mater, où son décès a été constaté.

Fiosrú saisi en vertu d’une obligation légale

L’ouverture d’une enquête par Fiosrú découle d’une obligation prévue par le Policing, Security and Community Safety Act 2024, qui impose au Quartier général de la Garda de référer automatiquement tout incident impliquant le décès d’une personne ayant eu un contact avec des membres de la police. L’équipe d’intervention de Fiosrú s’est rendue sur les lieux le jour même. L’institution a indiqué ne pouvoir formuler aucun commentaire supplémentaire, l’enquête étant désormais en cours.

La vidéo de l’incident a été transmise à la station de gardaí de Store Street, à Fiosrú, au bureau du ministre de la Justice Jim O’Callaghan, ainsi qu’à la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité.

La communauté congolaise réclame une enquête indépendante

La Congolese Community in Ireland et l’Irish Network Against Racism (INAR) ont réclamé une enquête indépendante, transparente et impartiale. « Personne ne mérite de mourir pour avoir été suspecté de vol à l’étalage », a déclaré Shane O’Curry, directeur de l’INAR. La communauté congolaise de Dublin a organisé une veillée en hommage à Sakila dès mardi.

Installé en Irlande depuis 2004, Yves Sakila était décrit par ses proches comme un professionnel du secteur informatique. Les résultats de l’autopsie, confiée au Bureau du Médecin Légiste de l’État, détermineront la suite des deux enquêtes en cours.