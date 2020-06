Alors que le nombre de morts lié au nouveau coronavirus en Egypte ne cesse de monter, une situation vient en rajouter à la peine que vit ce pays. En effet, selon les informations rapportées par les médias, près de dix personnes ont trouvé la mort suite à un incendie survenu dans un hôpital. Le centre hospitalier serait situé à Alexandrie dans le Nord du pays. Au total, sept morts ont été enregistrés parmi les patients touchés par le nouveau coronavirus.

Sept décès et sept blessés…

Il y a également sept blessés dont des patients et des personnels soignants. A en croire les premières informations recueillies auprès des témoins de ce drame, l’incendie aurait vu le jour à cause d’un court-circuit dans le système de climatisation de l’établissement. Les autorités judiciaires locales se seraient saisies de l’affaire dans le but d’identifier les réelles causes de cet incendie.

Notons que cette situation intervient dans un contexte où la pandémie fait d’énormes ravages dans ce pays doté d’un système sanitaire presqu’au bord du gouffre. Selon les bilans qui ont été faits par les autorités égyptiennes sur cette pandémie, plus de 1000 cas sont quotidiennement enregistrés depuis la fin du mois de mai. Les professionnels de la santé de ce pays, ont alerté sur un «possible effondrement total» du système sanitaire. Ils ont en effet accusé le ministère de la Santé de «négligence».