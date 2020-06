La pandémie relative au Covid-19 continue d’occuper l’actualité. En effet, un vaccin contre cette pandémie pourrait être effectif dans les tous prochains mois aux Etats-Unis. Selon une annonce faite par la société américaine Moderna, la mise sur pied de ce vaccin serait dans sa dernière phase. Il s’agit des essais cliniques qui démarreront le mois prochain. A en croire les informations annoncées par cette structure cofinancée par les autorités américaines, les essais cliniques porteront sur 30 000 volontaires.

Vérifier l’efficacité du vaccin sur le virus…

Cette étape des recherches a le mérite de voir si le produit est plus efficace contre le virus plus qu’un placebo sur un plus grand nombre d’échantillon. Les instituts nationaux de santé (NIH) seront en effet chargés de mener les essais cliniques. Le protocole par contre a été finalisé avec l’Agence américaine des médicaments (FDA). L’université d’Oxford serait également au même niveau que la société américaine Moderna.

Des essais cliniques auraient été lancés à grande échelle sur 10 000 volontaires. La structure attend en effet les premiers résultats qui interviendront dans environ trois mois. Au total, la structure aurait reçu une subvention évaluée à un montant de 483 millions de dollars du gouvernement américain.

5 sociétés sollicitées par Trump pour le vaccin

Quelques semaines plus tôt, la biotech avait annoncé que l’espoir était permis suite aux résultats concluants de la première phase de sa recherche. Ces essais cliniques ne s’étaient déroulés en effet que sur 8 volontaires. La société américaine Moderna est l’une des 5 sur lesquelles l’administration Trump a misé pour la mise sur pied d’un vaccin contre le Covid-19.

Notons que face à la pandémie du Covid-19, aucun vaccin n’a été encore mis sur pied dans le monde.Plusieurs traitements ont été proposés par certains laboratoires. Mais aucun ne fait encore l’unanimité au sein du monde scientifique. L’utilisation de la chloroquine comme traitement est l’une des propositions qui a suscité le plus de réactions.