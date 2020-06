Toujours dans le cadre du procès en appel de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale (CPI), la chambre d’appel de la Cour a rendu une décision ce mercredi dans laquelle elle a manifesté son intention de tenir l’audience au cours de la période du 22 au 24 juin 2020, au moyen d’une communication partiellement virtuelle pour les auditions, contrairement au souhait des avocats de Gbagbo.

« La Chambre d’appel a désormais l’intention de tenir l’audience au cours de la période du 22 au 24 juin 2020, au moyen d’une communication partiellement virtuelle audition. », a indiqué la décision de la chambre. La chambre a indiqué avoir informé le Greffe le 5 juin dernier que, compte tenu de l’avancement de la préparation technique de l’audience et de la nécessité pour une bonne formation de tous les participants, il est important de respecter l’autorisation médicale de la procédure pour les participants qui se rendront au bâtiment de la Cour, dans la perspective d’une nouvelle levée des restrictions de circulation en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus.

Une audience partiellement virtuelle

La Chambre a considéré par ailleurs, que les dispositions actuelles mises en place par le Greffe, suffisent à la fois, pour garantir les droits des parties et le Bureau du Conseil public pour les victimes (BCPV), dans les circonstances exceptionnelles actuelles, et de veiller à ce que ces procédures peuvent se dérouler rapidement.

« À la lumière de ce qui précède, et après avoir été informé par le Greffe de l’état actuel de la préparation technique de l’audience, la Chambre d’appel considère que la tenue d’une audience partiellement virtuelle les 22 et 24 juin 2020, avec les dispositions en place par le Greffe, n’affectera pas les droits de M. Gbagbo ni l’équité de la procédure, comme l’a soutenu l’avocat de M. Gbagbo dans sa demande. Il rejette donc la demande de report de M. Gbagbo et confirme que l’audience aura lieu du 22 au 24 juin 2020, par le biais d’une audience partiellement virtuelle », a décidé la chambre.