Quatre bombardiers russes de type Tupolev Tu-95MS, pouvant transporter des armes nucléaires, ont été interceptés et escortés par deux chasseurs américains F-22 Raptor. L’information a été donnée ce mercredi 10 juin 2020, par un média russe, qui a précisé que les faits se sont déroulés durant un vol de routine, à proximité de l’Alaska. Moscou a fait savoir que le vol de 11 heures effectué par ses avions dans les eaux neutres, n’est pas une infraction au droit international. Notons que, cette interception effectuée par les avions de l’armée américaine intervient plus d’une semaine après que des chasseurs russes aient escorté des bombardiers stratégiques américains qui s’approchaient des frontières de la Russie.

Des chasseurs américains raccompagnés par des avions russes

Selon un communiqué du ministère russe de la Défense, les avions de chasse russes ont décollé le vendredi 29 mai dernier afin d’escorter les bombardiers américains, qui se trouvaient dans les zones de la mer Baltique et de la mer Noire. « Le 29 mai, les forces de défense aérienne des districts militaires Ouest et Sud ont repéré des bombardiers stratégiques B-1B de l’US Air Force au-dessus des eaux neutres de la mer Noire et de la mer Baltique. Ils ont été escortés par des chasseurs russes » avait informé le ministère.

Des avions russes interceptés en mars

Il avait par ailleurs précisé que les avions américains avaient été interceptés par des chasseurs Su-27P et Su-30SM, appartenant aux forces du district militaire sud. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que des chasseurs russes sont interceptés par les avions américains. En mars dernier, deux avions militaires russes avaient été escortés, à distance de l’Alaska par des chasseurs américains et canadiens. Ces derniers les ont suivis jusqu’à ce qu’ils soient hors de la zone d’identification de la défense aérienne.